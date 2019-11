Wielka Brytania: Kokaina warta 20 mln funtów ukryta w mrożonym mięsie

Ponad 200 kg narkotyków zapakowano w mięso i załadowano na paletach do ciężarówki zarejestrowanej w Holandii. Kierowca, 48-letni Holender z miasta Hillegom, został oskarżony o próbę przemytu narkotyków. Aresztowano go na podstawie decyzji sądu w Colchester - za kratkami spędzi czas co najmniej do 12 grudnia, gdy sąd ponownie będzie rozpatrywał jego sprawę.



fot. national Crime Agency

Według Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) wartość przechwyconych narkotyków to ponad 20 milionów funtów. „Nasze dochodzenie w sprawie osób odpowiedzialnych za przemyt jest w toku, ale już teraz możemy powiedzieć, że przechwycenie narkotyków to duży spadek zysków dla szajki, która prawdopodobnie za tym stoi” - podała w komunikacie agencja.

Pojawił się we Colchester Magistrates 'Court we wtorek i był przetrzymywany w areszcie do czasu jego następnego wystąpienia w Chelmsford Crown Court 12 grudnia.