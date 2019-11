Chiny oskarżone o fałszowanie danych dawców narządów

Naukowcom udało się znaleźć formułę "znaną wielu uczniom szkół średnich", która nie tylko pasowała do oficjalnych danych. Niemal dokładnie przewidziano, jakie będzie wynik w 2017 roku.

Autorzy są przekonani, że dane zostały stworzone na podstawie przygotowanego wzoru.

Analiza wykazała również nieprawidłowości w statystykach dostarczonych przez kontrolowany przez państwo chiński Czerwony Krzyż - włącznie z latami, w których liczba przeszczepionych narządów na dawcę wynosiła około 20, co jest z medycznego punktu widzenia niemożliwe.

Wyniki badania już teraz skłaniają do wstrzymania współpracy medycznej z Chinami. - Pokazuje to, że było zbyt wcześnie, by wierzyć we wszystko, co Chiny powiedziały bez żadnej kontroli - uważa Wendy Rogers, profesor etyki klinicznej na Uniwersytecie Macquarie w Sydney.

Rogers uważa, że dane mogły zostać sfałszowane, ponieważ Chiny chcą być uznawane za światowego lidera w dziedzinie transplantacji, ale nie kraj nie może przyznać, że doświadczenie wynikało z "zamordowanych więźniów sumienia".

W lipcu londyński Trybunał Chiński, w którego skład wchodzą naukowcy, prawnicy i obrońcy praw człowieka, stwierdził, że w Chinach nadal dochodzi do przymusowego pobierania narządów.

Poinformowano, że "głównym źródłem narządów" byli zatrzymani członkowie zdelegalizowanego ruchu duchowego Falun Gong. Chiny wielokrotnie temu zaprzeczały, twierdząc, że organy pochodziły od więźniów, którzy zostali straceni, ale praktyka ta zakończył się w 2015 roku.

Projekt dobrowolnego oddania narządów w Chinach wzrósł z 34 w 2010 roku do 6316 w roku 2018.