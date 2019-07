Przywódczyni sekty religijnej skazana za niewolenie wyznawców

Założycielka i pastor kościoła, Shin Ok-ju ostrzegała wiernych, że wkrótce na świat spadnie klęska głodu i w 2014 roku skłoniła 400 osób do przeprowadzenia się na Fidżi, co miało ocalić ich przed śmiercią głodową. Kiedy wyznawcy dotarli na wyspę odebrano im paszporty i zaczęto przetrzymywać wbrew ich woli oraz zmuszać do pracy.

Shin Ok-ju została uznana przez sąd w Korei Południowej winna stosowania przemocy, znęcania się nad dziećmi i oszustwa.

Oprócz założycielki sekty skazano pięć innych osób kierujących jej działalnością.

Według Seoyeon Lee, kobiety, która odeszła z sekty w 2014 roku, „kara nie jest adekwatna do zbrodni".

To nie pierwszy raz, kiedy Shin postawiono zarzuty. W 2014 roku kobieta została pozwana o sześć milionów dolarów przez 27-letniego mężczyznę chorego na schizofrenię, którego Shin próbowała wyleczyć modlitwami i rytuałami, w czasie których wiązano go taśmą.

Grace Road Church to również imperium biznesowe, które prowadzi około sześćdziesiąt przedsiębiorstw na Fidżi: od restauracji, przez farmy po firmy budowlane, gdzie pracują członkowie sekty. W 2018 roku premier Fidżi przyznał Grace Road Church nagrodę za działalność biznesową.

Obecnie w Korei Południowej około dwóch milinów osób należy do kościołów i sekt, które głoszą skrajne poglądy. Ich popularność ciągle wzrasta.