Po 88 dniach nastolatka uciekła porywaczowi. Otrzyma nagrodę

13-letnia Jayme Closs była przetrzymywana przez porywacza przez niemal trzy miesiące. Udało jej się uwolnić. Otrzyma 25 tys. dolarów od firmy, która wyznaczyła nagrodę za informację w jej sprawie.

Nastolatka została porwana ze swojego domu w Wisconsin 15 października. Wcześniej napastnik zabił jej rodziców.

Firma Jennie-O, w której pracowali rodzice dziewczyny, wyznaczyła nagrodę w wysokości 25 tys. dolarów dla osoby, która przekaże policji informacje w sprawie porwania. Taką samą kwotę za informację oferowało FBI.

Prezes firmy Jennie-O, Steve Lykken poinformował, że współpracuje z policją w celu przekazania nastolatce pieniędzy. Liczy na to, że zostanie utworzony specjalny fundusz, który pomoże w przyszłości dziewczynie.

Nie wiadomo, co FBI zrobi z oferowanymi przez siebie 25 tys. dolarów. Szczegóły dotyczące nagród FBI na ogół nie są ujawniane.

21-letni Jake Patterson został oskarżony o zabójstwo i porwanie. Mężczyzna zauważył nastolatkę, gdy wchodziła do szkolnego autobusu. Wtedy postanowił ją porwać.

Patterson włamał się do domu nastolatki poprzez wysadzenie drzwi. Użył do tego strzelby. Po wejściu do domu zastrzelił jej rodziców.

Jayme Closs była przetrzymywana 88 dni. Po ucieczce została odnaleziona przez kobietę, która była na spacerze z psem.