Wiedeń: Strzały w restauracji. Nie żyje jedna osoba

Jak informuje portal express.co.uk, w centrum Wiednia w restauracji "Figlmüller“ , około godziny 13.30 padły strzały. Na początku policja informowała o dwóch osobach rannych. Teraz media piszą o jednej ofierze śmiertelnej i jednej ciężko rannej. Daniel Fürst, rzecznik lokalnej policji, potwierdził, że osoba ranna zmarła w karetce.

"Około godziny 13:30 znaleziono dwie osoby, które ucierpiały w wyniku strzelaniny w okolicy Inneren Stadt Lugeck” - oświadczyła na Twitterze policja.

Funkcjonariusze otoczyli teren wokół restauracji. Na miejscu zdarzenia pojawił się także policyjny śmigłowiec.

"Nagle naprzeciw mnie wybiegło 20-30 spanikowanych osób” - napisał na Twitterze jeden ze świadków incydentu.

Sprawca wciąż jest poszukiwany. Motywy jego działania nie są znane.

Policja poinformowała, że rozszerzyła poszukiwania na całe miasto. Jej zdaniem incydent prawdopodobnie nie miał podłoża terrorystycznego. Według służb, nie ma także niebezpieczeństwa dla osób postronnych.

Austria: 2 injured in shooting attack at restaurant popular with tourists in Vienna – Manhunt underway https://t.co/bmYxsbCwDD pic.twitter.com/chvSbROx7Q