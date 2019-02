Brexit: dostawcy szpitali i domów opieki gromadzą zapasy

Największe brytyjskie firmy zajmujące się dostawami jedzenia do szpitali i domów opieki magazynują jedzenie na wypadek twardego brexitu.

Firmy Apetito i Bidfood zapewniają, że są gotowe nawet na wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy przejściowej - informuje BBC. Mniejsze firmy mogą mieć poważne problemy w razie twardego brexitu.

Poniżej dalsza część artykułu

Apetito dostarcza gotowe posiłki dla ponad 400 szpitali i ponad 450 domów opieki oraz dla ponad 100 tys. potrzebujących w ich domach. Firma przeznaczyła 5 mln funtów (około 24,4 mln złotych) na zapasy, które powinny jej wystarczyć na 5-6 tygodni. Jeśli jednak problemy z dostawami się przedłużą do 12-16 tygodni, to nawet Apetito będzie miało poważne problemy - powiedział BBC prezes firmy Paul Freeston. Firma produkuje specjalistyczne dania dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych.

Freeston uważa, że w razie problemów z dostawami po tzw. twardym brexicie mocno ucierpi jakość żywności oraz jego różnorodność. Trzeba będzie się tez liczyć z podwyżkami cen żywności.

Podobne obawy ma firma Bidfood, która dostarcza posiłki do około 4 tys. domów opieki oraz 950 szpitali w Wielkiej Brytanii. Bidfood także zgromadził spore zapasy żywności, a także wynajął większe powierzchnie magazynowe do jej właściwego przechowywania.

Żywność gromadzą nie tylko firmy zaopatrujące szpitale i placówki opieki, ale także zwykli Brytyjczycy. Kupują nie tylko jedzenie w puszkach, ale także zestawy survivalowe o nazwie "Brexit Box". To zestaw 60 porcji posiłków głównych, 48 porcji mięsa, filtr do wody oraz rozpałka. Zestaw wazy 15 kilo i kosztuje 295 funtów (około 1440 zł), a jego termin przydatności do spożycia wynosi 25 lat, ponieważ produkty są liofilizowane. Wśród dań z "Brexit Box" są makaron z serem, makaron bolognese, kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, mięso z ziemniakami oraz warzywne chilli, a producent zapewnia, że żaden zestaw nie zawiera GMO. Do wyboru jest też duzy zestaw - "Deluxe Brexit Box" za 595 funtów (około 2 900 zł).

Wielka Brytania ma wystąpić z Unii Europejskiej 29 marca 2019 r.