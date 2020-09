Patrioty w cieniu koronawirusa

Ale katastrofy nie ma. Udało się zgromadzić ponad 170 firm z kilkudziesięciu krajów, w tym elitę producentów uzbrojenia rakietowego – od Raytheona i Lockheed Martin z USA po brytyjską część Europejskiego Domu Rakietowego MBDA. Niewątpliwie to determinacja prezesa TK Andrzeja Mochonia i jego targowej ekipy sprawiła, że ogromny wystawowy kompleks wyszedł z covidowej hibernacji i ożył. Jedna rzecz na MSPO nawet w czasach pandemii pozostała niezmienna: wrześniowy zbrojeniowy salon w stolicy ziemi świętokrzyskiej zwykle odzwierciedlał aktualny stan modernizacji polskiej armii – tu rodzimi producenci i globalne koncerny kusiły decydentów z MON orężem, który akurat ma priorytet w planach Inspektoratu Uzbrojenia. Tak jest i w tym roku, tyle że inwestycyjny entuzjazm przybladł. Niezniechęcona grupa Leonardo przekonuje do zamawiania włoskich śmigłowców dopasowanych do polskich programów modernizacyjnych o kryptonimach: „Kruk", „Perkoz „Kondor". – Takie kontrakty tchnęłyby nowy impuls rozwojowy w polskie zakłady w Świdniku – przekonuje Marco Lupo, prezes firmy. Swoje wiropłaty zachwala też obecny w Kielcach amerykański Bell.