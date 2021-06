Telegram ujawnia kolejne dokumenty. Zdrada tajemnicy wojskowej Michał Dworczyk PAP/Paweł Supernak

W serwisie Telegram pojawiły się kolejne dokumenty dotyczące wojska, które pochodzą z rzekomo wykradzionej skrzynki e-mail ministra Michała Dworczyka. Tym razem jest to charakterystyka pocisków przeciwpancernych, którymi dysponuje lub które zamierza pozyskać polska armia. Rozmówcy Onetu nie mają wątpliwości, że tym razem doszło do zdrady tajemnicy wojskowej. – To są plany i stan faktyczny w tym cechy uzbrojenia, których strzeże się za wszelką cenę – mówi wysoki rangą oficer wojsk lądowych.