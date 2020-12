Teorie spiskowe Trumpa osłabiają wiarę w wybory

Podobnie jak sam Trump, jego zwolennicy nie przyjmują zapewnień o tym, że wybory odbyły się według przepisów. W środę złożyli kolejny wniosek sądowy, w którym zarzucają przedstawicielom władz stanowych w Wisconsin uchybienia. W Georgii natomiast zorganizowali pikietę przeciwko władzom, które zatwierdziły zwycięstwo Joe Bidena w tym stanie. Nawoływali m.in. do rezygnacji republikańskiego gubernatora Briana Kempa, a nawet do kary więzienia dla niego za to, że zaakceptował wynik wyborów. Prawnik prezydenta Rudolph Giuliani w Michigan apelował do republikanów i ustawodawców do poparcia oskarżeń przeciwko wynikom wyborów. – Przysięga, którą złożyliście na konstytucję, czasem przewiduje bycie krytykowanym, zastraszanym – mówił.