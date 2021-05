USA. Trudno o ponadpartyjną zgodę w sprawie projektów Bidena

Zatwierdzenie tych propozycji to honorowa sprawa, bo głowy państwa często oceniane są nie tylko na podstawie tego, co osiągnęły, ale też czy spełniły obietnice wyborcze oraz czy ich propozycje spotkały się z akceptacją. Dla administracji Bidena ważne jest też, w jaki sposób te propozycje wejdą w życie. Prezydentowi zależy, aby uzyskać poparcie nie tylko demokratów, ale też republikanów.

Sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki potwierdziła, że „prezydent gotowy jest do rozmów z senatorami", ale dodała, że republikanom daleko do znalezienia płaszczyzny porozumienia. Na przykład odrzucili propozycję opłacenia rozwoju dróg i sieci internetowej podwyżką podatku korporacyjnego.

Inni republikanie, jak senator z Missouri Roy Blunt, przypominają, że oprócz kosztów obie partie nie są zgodne co do definicji infrastruktury, którą Biden rozciągnął poza tradycyjne znaczenie tego słowa, obejmujące drogi i mosty.

Równolegle negocjatorzy kongresowi prowadzą rozmowy o reformie policji. Joe Biden miał nadzieję, że do wtorku 25 maja, rocznicy śmierci George'a Floyda – czarnoskórego mieszkańca Minneapolis, który zginął z rąk policji, co wywołało ogólnokrajowe prostesty – ustawa będzie zatwierdzona.

– Ta rocznica to bolesne przypomnienie tego, że potrzebujemy zmiany – napisali w poniedziałek we wspólnym oświadczeniu główni negocjatorzy: republikański senator Tom Scott z Karoliny Południowej, demokrata Cory Booker z New Jersey oraz demokratka Karen Bass z Kalifornii. Dodali, że mimo dzielących ich różnic są przekonani, że uda im się dojść do porozumienia.