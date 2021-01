Prezydent Biden: Przysięgam, zawsze będę bronił demokracji

Będę prezydentem wszystkich Amerykanów, niezależnie od tego, czy mnie popierają, czy nie – powiedział Joe Biden po zaprzysiężeniu w środę.

Według tradycji przysięgę prezydencką Joe Bidena przyjął przewodniczący Sądu Najwyższego John Roberts. Kamala Harris, pierwsza kobieta o ciemnym kolorze skóry na stanowisku wiceprezydenta, została zaprzysiężona przez sędzię Sonię Sotomayor, pierwszą Latynoskę w Sądzie Najwyższym. Poniżej dalsza część artykułu

W przemówieniu Bidena wielokrotnie pojawiało się słowo „demokracja". – To jest dzień Ameryki, dzień demokracji, dzień historii i nadziei, odnowy i naprawy – powiedział nowy prezydent. – Dzisiaj świętujemy triumf nie kandydata, ale idei, jaką jest demokracja. Wola narodu została wysłuchana; wiemy, że demokracja jest cenna. Demokracja wzięła górę.

– Będę bronił demokracji, konstytucji, instytucji i Ameryki. Całą duszą jestem za tym – dodał.

Historyczne wyzwania W swojej przemowie przed Kapitolem Biden wezwał też do wspólnego działania na rzecz budowania „nowego początku" w momencie, gdy kraj doświadcza „historycznych kryzysów i wyzwań". – Bez jedności nie ma pokoju, tylko gorycz i furia. Nie ma postępu, tylko wycieńczająca złość. Nie ma narodu, tylko stan chaosu. Jedność jest ścieżką, która poprowadzi nas naprzód. Słuchajmy siebie nawzajem, okazujmy sobie szacunek – apelował do narodu, obiecując, że będzie prezydentem tych, którzy go popierali, i tych, którzy go nie popierali. Tłumaczył, że jednością Ameryka może „pokonać śmiercionośnego wirusa", „zaprowadzić społeczną sprawiedliwość" oraz powrócić do pozycji lidera na świecie.

Joe Biden mówił o potrzebie jedności narodu, co po wydarzeniach z 6 stycznia może brzmieć egzotycznie, ale jest jego celem. Pokłada nadzieję w Bogu i narodzie.

Ameryka zjednoczona Joe Biden i Kamala Harris obejmują urząd po czterech burzliwych latach administracji Donalda Trumpa, w momencie, gdy kraj pogrążony jest w pandemii, kryzysie gospodarczym oraz społecznych podziałach na tle rasowym, podsycanych konserwatywnym ekstremizmem.

Mottem ich zaprzysiężenia było „Ameryka zjednoczona", ze szczególnym akcentem na kwestie rasowe oraz ofiary pandemii koronawirusa. – Aby wyleczyć rany, musimy pamiętać – powiedział Biden, który wraz z Kamalą Harris prowadził we wtorek wieczorem przy Lincoln Memorial uroczystość upamiętnienia 400 tysięcy ofiar pandemii koronawirusa.

Trump mówi o powrocie Uroczystość zaprzysiężenia odbyła się w Waszyngtonie, który od momentu ataku na Kapitol, dokonanego przez zachęcanych przez Trumpa jego zwolenników, postawiony był w stan najwyższego zagrożenia terrorystycznego. Ponad 25 tysięcy członków Gwardii Narodowej pilnowało bezpieczeństwa prezydenta elekta i niewielkiej liczby uczestników inauguracji odbywającej się na stopniach Kapitolu.

– Ruch, który zaczęliśmy, jest tylko początkiem – zapowiedział Donald Trump w nagraniu pożegnalnym opublikowanym we wtorek. – Będziemy z powrotem – potwierdził w bazie wojskowej Andrews, skąd w środę rano odlatywał na Florydę. To dwa z nielicznych wystąpień Trumpa w ostatnich burzliwych tygodniach. Podobnie jak w środę we wtorkowym nagraniu chwalił się osiągnięciami w zakresie gospodarki, polityki zagranicznej oraz walki z pandemią. – Dokonaliśmy tego, co zamierzaliśmy, i o wiele więcej – powiedział, życząc nowej administracji szczęścia i wszystkiego najlepszego, ale unikając wymieniania nazwiska swojego następcy.

Tylko na chwilę nawiązał do wydarzeń na Kapitolu, w których zginęło pięć osób. – Polityczna przemoc to atak na wszystko, co cenimy jako Amerykanie. Nie możemy tego tolerować – powiedział Trump, który odmawia wzięcia odpowiedzialności za swój udział w oblężeniu Kapitolu podczas obrad izb połączonych Kongresu.

Przewodniczący Senatu Mitch McConnell, najbardziej wpływowy republikanin, który przez cztery lata lojalnie wspomagał Trumpa w jego działaniach, w dobitnych słowach publicznie stwierdził, że „karmiony kłamstwami tłum na Kapitolu został sprowokowany przez prezydenta i innych wpływowych ludzi". Wraz z Kevinem McCarthym, przewodniczącym republikanów w Izbie Reprezentantów, oraz wiceprezydentem Mikiem Pence'em McConnell wziął udział w zaprzysiężeniu Bidena na znak swego poparcia dla pokojowego przekazania władzy.

Prezydent Trump w ostatnim dniu swego urzędowania natomiast ułaskawił ponad 140 osób, w tym m.in. Stephena Bannona, swego ultrakonserwatywnego doradcę, oskarżonego o defraudację funduszy z donacji na budowę muru na południowej granicy USA.

Pierwsze czyny Zaczynający swoją kadencję w jednym z najburzliwszych i najtrudniejszych momentów w historii Joe Biden gotowy był do działania od pierwszego dnia. Jeszcze w środę miał zaproponować ustawę, na mocy której miliony nielegalnych imigrantów mieszkających w USA uzyskają szansę na zalegalizowanie swojego pobytu, a uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl mogą ponownie liczyć na schronienie w USA.