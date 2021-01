Armia USA dla osób transpłciowych. Joe Biden zmienia decyzję Donalda Trumpa

W 2019 roku były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump postanowił zakazać transseksualnym Amerykanom wstępować do armii, argumentując to tym, że „zażywają oni ogromne ilości leków”. - Muszą to robić. Gdy jesteś w wojsku nie wolno ci tego robić. Nie wolno brać żadnych leków - mówił, odnosząc się do osób transpłciowych. - Muszą brać leki po operacji. Nie mają wyboru - podkreślał.

