Wybory w USA: Czy elektorzy mogą zagłosować wbrew wyborcom?

Wybory prezydenckie w USA mają charakter pośredni - w dniu wyborów wyborcy nie głosują na kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta, lecz na elektorów, którzy - w imieniu wyborców - mają dokonać wyboru prezydenta tworząc tzw. Kolegium Elektorów.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem elektorów jest 538 - czyli tylu ilu członków liczy Izba Reprezentantów i Senat (435 i 100) oraz trzech elektorów wyłanianych w Dystrykcie Kolumbii. O sposobie ich wyłaniania decydują przepisy stanowe - obecnie przewidują one, że elektorzy wyłaniani są w wyborach powszechnych. W większości stanów obowiązuje w tym zakresie reguła, że zwycięzca bierze wszystko - to znaczy kandydat, który wygra głosowanie w danym stanie zdobywa wszystkie przypadające na dany stan głosy elektorskie - wyjątkiem są stany Maine i Nebraska, gdzie elektorów wybiera się w kilku okręgach.

Co do zasady elektor jest zobowiązany do głosowania na kandydata, dla którego poparcie deklarował przed wyborami. Jednak w 18 stanach nie przewidziano kar dla elektorów, którzy zagłosują wbrew wcześniejszym deklaracjom - te stany to Alabama, Alaska, Connecticut, Delaware, Floryda, Hawaje, Maryland, Massachusetts, Missisipi, Nowy Meksyk, Ohio, Oregon, Karolina Południowa, Tennessee, Vermont, Virginia, Wisconsin, Wyoming. Oznacza to, że tzw. wiarołomni elektorzy mogą oddać w tych stanach bezkarnie głos na innego kandydata niż wynikałoby to z ich afiliacji w dniu wyborów.