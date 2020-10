Trump: To nie moja wina, że wirus tu dotarł. To wina Chin

Na 12 dni przed wyborami prezydenckimi w USA, w Nashville, w stanie Tennessee, Trump musiał bronić tego, w jaki sposób jego administracja zareagowała na epidemię, w wyniku której zmarło już 223 tysiące mieszkańców kraju. USA są najciężej dotkniętym przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 krajem świata.

- Ten, kto jest odpowiedzialny za tak wiele zgonów, nie powinien pozostać prezydentem USA - mówił Biden nawiązując do liczby ofiar epidemii w USA.

Tymczasem Trump przekonywał, że najgorsze Amerykanie mają już za sobą. Prezydent USA przekonywał, że Stany Zjednoczone "wychodzą na prostą", a koronawirus "odchodzi".

Trump bronił się też - wobec zarzutów o to, że unika brania na siebie odpowiedzialności za skutki epidemii w USA - przekonując, iż "to nie jego wina, że to (koronawirus) tu (do USA) dotarło".

- To wina Chin - przekonywał.

Prezydent USA zapewniał też, że USA wkrótce będą dysponować szczepionką na COVID-19, która powinna zostać zatwierdzona do użycia w ciągu tygodni, choć - jak dodał później - nie jest to jeszcze pewne.