Donald Trump w ogniu krytyki. "Wykorzystuje wojsko przeciw Amerykanom"

Policja użyła gazu łzawiącego i strzelała do ludzi gumowymi kulami, aby rozproszyć pokojową demonstrację w pobliżu Białego Domu. Do rozpraszania demonstracji doszło w czasie, gdy prezydent Trump zapowiedział używanie siły, w celu zakończenia protestów, jakie trwają w USA od tygodnia. Rozpoczęły się one po tym, jak w Minneapolis czarnoskóry George Floyd zmarł w wyniku brutalnego potraktowania go przez policjantów, przez których został zatrzymany.

Sprawę skomentował między innymi były wiceprezydent USA, rywal prezydenta Donalda Trumpa w listopadowych wyborach, Joe Biden. Polityk oskarżył Trumpa o wykorzystywanie wojska "przeciwko Amerykanom”. "On wykorzystuje amerykańską armię przeciwko Amerykanom. Wobec pokojowo demonstrujących użył gazu łzawiącego i strzelał gumowymi kulami" - napisał Biden na Twitterze. "Dla dobra naszych dzieci, dla dobra ducha naszego kraju, musimy go pokonać. I naprawdę tak myślę, kiedy mówię: możemy to zrobić tylko razem" - dodał.

Pod swoim wpisem Biden opublikował informację radia publicznego NPR o tym, że "policja w Waszyngtonie użyła gazu łzawiącego i gumowych kul przeciwko pokojowym demonstrantom, żeby usunąć ich z położonego w pobliżu Białego Domu kościoła św. Jana, w którym w niedzielę wieczorem wybuchł niewielki pożaru. Następnie prezydent Trump poszedł do kościoła, żeby zrobiono mu zdjęcie". Pod tekstem radio zamieściło zdjęcie Trumpa, trzymającego Biblię przed świątynią.

He's using the American military against the American people.



He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets.



For a photo.



For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz