Trump przyjmuje lek antymalaryczny. "Na razie jest w porządku"

- Słyszałem wiele pozytywnych historii. A jeśli lek nie pomaga, to powiem tak - wiecie, nie zaszkodzi mi. Ten lek jest używany od ok. 40 lat, na malarię, na toczeń, na inne rzeczy - zaznaczył. Dodał, że "wielu" lekarzy przyjmuje hydroksychlorochinę. - Ja przyjmuję. Mam nadzieję, że wkrótce nie będę musiał, mam nadzieję, że znajdą odpowiedź (na COVID-19 - red.), ale sądzę, że ludzie powinni mieć prawo (przyjmować lek antymalaryczny - red.) - dodał.

Trump poinformował, że otrzymał w sprawie leku wiele sygnałów, w tym list od lekarza ze stanu Nowy Jork. W piśmie doktor stwierdził, że ma ponad 300 pacjentów, podaje im m.in. hydroksychlorochinę i żaden z jego pacjentów nie zmarł.

- Biorę hydroksychlorochinę i cynk. Na razie wydaje się, że jest w porządku - powiedział amerykański prezydent. Dodał, że przyjmuje lek na swą prośbę.

Lekarz z Białego Domu dr Sean Conley oświadczył, że po wielu rozmowach z prezydentem o dowodach na pozytywne i negatywne skutki przyjmowania leku "uznaliśmy, że potencjalne korzyści z leczenia przewyższają względne ryzyko".

W zeszłym miesiącu amerykańska Agencja Kontroli Leków i Żywności (FDA) ostrzegała przed podawaniem osobom z koronawirusem hydroksychlorochiny poza szpitalem wobec ryzyka śmierci pacjentów.

Skuteczność stosowania leku antymalarycznego w leczeniu COVID-19 nie została potwierdzona.

- To nasz prezydent. Wolałabym, żeby nie przyjmował czegoś, co nie zostało zatwierdzone przez naukowców, szczególnie gdy wziąć pod uwagę jego grupę wiekową i jego, nazwijmy to tak, grupę wagową - mówią, że to chorobliwa otyłość - powiedziała w CNN spikerka Izby Reprezentantów (Partia Demokratyczna) Nancy Pelosi, pytana o komentarz.