Trump sugeruje, że gospodarka USA może ruszyć przed 1 maja

Stworzona przez Trumpa grupa zadaniowa ds. walki z epidemią koronawirusa w USA rekomenduje wszystkim obywatelom kraju utrzymywanie maksymalnego możliwego dystansu społecznego do końca kwietnia. Otwarcie gospodarki przed 1 maja w niektórych stanach byłoby niezgodne z tymi wytycznymi - zauważa Reuters.

Trump podkreślił jednak, że gospodarka w niektórych stanach mogłaby ruszyć przed 1 maja - a decydować miałaby o tym liczba wykrywanych zakażeń.

Wcześniej prezydent USA mówił, że ma nadzieję na odmrożenie amerykańskiej gospodarki do Wielkanocy, ale rosnąca liczba zakażeń i przewidywania dotyczące łącznej liczby zgonów w wyniku COVID-19 po zbyt szybkim uruchomieniu ponownie gospodarki skłoniły go do wydłużenia wytycznych dotyczących ogólnokrajowej kwarantanny do końca kwietnia.

Tymczasem gubernatorzy kwestionują kompetencje prezydenta jeśli chodzi o nakazywanie im zakończenia wprowadzonej w ich stanach kwarantanny. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo w rozmowie z CNN stwierdził, że nie będzie wykonywał poleceń Trumpa w tym zakresie, jeśli stanowić będą one zagrożenie dla mieszkańców stanu.

Trump stwierdził jednak, że nie będzie naciskał na stany, aby odmrażały swoją gospodarkę. Dodał jednak, że jeśli administracja będzie "niezadowolona z działania władz stanu" wówczas "powiadomi je, że jest niezadowolona".

Prezydent zasugerował też, że konieczne może być testowanie na obecność koronawirusa osób przekraczających granice poszczególnych stanów w USA - nie przedstawił jednak żadnych szczegółów w jaki sposób realizować takie kontrole.