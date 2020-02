Wieloletni doradca Trumpa skazany na 40 miesięcy więzienia

Zdaniem sądu Stone "dokładnie wiedział, co robi", gdy w zeszłym roku umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, w którym umieszczono celownik broni nad jej głową. - Oskarżony zaangażował się w grożenie i zastraszania sądu. To jest nie do przyjęcia dla wymiaru sprawiedliwości - kontynuowała.

67-letni Stone został zatrzymany przez FBI w styczniu ubiegłego roku, na wolność wyszedł po wpłaceniu kaucji. Ława przysięgłych uznała go za winnego siedmiu stawianych mu zarzutów, m.in. składania fałszywych zeznań i nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań.

Do złamania prawa miało dojść w czasie dochodzenia dotyczącego ingerencji Rosji w wybory prezydenckie. Stone był jednym z kilku współpracowników Trumpa oskarżonych w dochodzeniu Roberta Muellera.

Trump nie wykluczył, że ułaskawi Stone'a. "Zobaczymy, co się stanie" - komentował.