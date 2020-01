Donald Trump pierwszym prezydentem na marszu przeciw aborcji

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ

Donald Trump ocenił, że kilkadziesiąt tysięcy osób biorących udział w tegorocznym marszu w stolicy to "ogromna frekwencja". Zaznaczył, że sercem Marszu dla Życia są młodzi. - To wasze pokolenie czyni Amerykę prorodzinnym narodem za życiem - dodał.

- Jesteśmy tu z bardzo prostego powodu: by bronić prawa każdego dziecka, narodzonego i nienarodzonego, do zrealizowania swego otrzymanego od Boga potencjału - podkreślił.

- Nie możemy wiedzieć, co osiągną nasi jeszcze nie narodzeni obywatele, nie znamy marzeń, które będą mieli, arcydzieł, które stworzą, odkryć, których dokonają. Ale wiemy to: każde życie przynosi miłość na ten świat, każde dziecko przynosi radość rodzinie, każdy człowiek wart jest ochrony - powiedział amerykański prezydent dodając, że każde ludzkie życie, narodzone i nienarodzone, "jest stworzone na święte podobieństwo Boga wszechmogącego".

Prezydent mówił, że wzywał senatorów do obrony godności życia i zakazania "późnej aborcji dzieci, które czują ból w łonie swych matek". Podkreślał, że Deklaracja Niepodległości gwarantuje prawo do życia.

22 stycznia 1973 r. orzekający w dziewięcioosobowym składzie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, powołując się na czternastą poprawkę do konstytucji oraz precedensy, że prawo do prywatności osobistej obejmuje także prawo do decyzji o aborcji. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 7 do 2.

Zezwalając na aborcję w pierwszych trzech miesiącach ciąży Sąd Najwyższy przyznał stanom prawo regulowania (bez zakazywania) prawa do aborcji w drugim trymestrze ciąży oraz możliwość wprowadzenia zakazu aborcji w trzecim. Po decyzji SN liczba aborcji w USA wzrosła.