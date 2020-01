Jared Kushner. Zaufany krewny Trumpa

Zapytany, jak – biorąc pod uwagę historię swoich dziadków – uzasadni drastyczne cięcia w liczbie uchodźców wpuszczanych do USA, odpowiedział, że „te liczby nie mają znaczenia”. – W obliczu ogromu problemu, jaki mamy, robimy, co możemy, by uchodźcy mogli wrócić do krajów pochodzenia – powiedział.

Mąż Ivanki należy do wąskiego grona osób cieszących się zaufaniem Donalda Trumpa. Jego rola w Białym Domu zmienia się w zależności od tego, co dla jego teścia-prezydenta jawi się najważniejsze. Teraz podobno zięć poświęca coraz więcej czasu sprawie najistotniejszej dla swojego teścia – jego kampanii wyborczej.

W 2016 r. Kushner był jedną z czołowych postaci mających wpływ na kierunek ówczesnej kampanii Trumpa. Nie chciał przyjąć oficjalnego tytułu, działał za kulisami, ale miał silną pozycję w sztabie wyborczym. Z jego inicjatywy na przykład Chris Christie został zwolniony z pozycji szefa grupy przejściowej, która miała przygotować cały gabinet dla obejmującego urząd Donalda Trumpa. Kushner żywił niechęć do Christiego, bo to on kilka lat wcześniej jako prokurator doprowadził do tego, że ojciec Kushnera trafił do więzienia.