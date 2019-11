Trump wycofuje USA z porozumienia klimatycznego

Podpisując układ paryski, administracja poprzedniego prezydenta Baracka Obamy zobowiązała Stany Zjednoczone do ograniczenia do 2025 r. emisji gazów cieplarnianych o 26-28 proc. w porównaniu ze stanem z 2005 r. W czasie kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał wycofanie kraju z tej deklaracji. Zapisy porozumienia paryskiego zobowiązywały sygnatariuszy do niewychodzenia z układu do 4 listopada 2019 r.

Jeśli rozpoczęta wysłaniem pisma do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa procedura odstąpienia od umowy zostanie przeprowadzona do końca, Stany Zjednoczone opuszczą układ paryski 4 listopada 2020 r., dzień po wyborach prezydenckich w USA, stając się pierwszym państwem, które wycofało się z porozumienia.