Uśmiech i kciuk w góre. Donald Trump na zdjęciu z osieroconym dzieckiem

Zdjęcie ze szpitala pojawiło się na oficjalnym profilu pierwszej damy na Twitterze. "Wczoraj spotkałam wielu niesamowitych ludzi w Dayton, Ohio i El Paso. Społeczność jest silna i niezłomna. Ja i prezydent jesteśmy z wami" - brzmiał podpis.

Na jednym ze zdjęć Melania Trump trzyma na rękach małe dziecko. Pierwsza dama i prezydent Trump uśmiechają się do reporterów. Dodatkowo amerykański prezydent pokazuje kciuk uniesiony w górę.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR