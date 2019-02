Słowa Trumpa zirytowały prezydenta Iraku

Prezydent Iraku Barham Saleh odniósł się do fragmentu wywiadu, jakiego Donald Trump udzielił CBS, w którym prezydent USA stwierdził, że chciałby, aby żołnierze USA pozostali w Iraku, aby móc stamtąd obserwować Iran.

Trump, który w grudniu podjął decyzję o wycofaniu liczącego 2 tys. żołnierzy kontyngentu wojsk USA z Syrii w rozmowie z CBS stwierdził, że chciałby nadal utrzymywać "niesamowitą" bazę w Iraku, wykorzystywaną dotychczas przez żołnierzy USA walczących z dżihadystami z Daesh, ponieważ "chce przyglądać się trochę Iranowi".

Poniżej dalsza część artykułu

Saleh komentując te słowa stwierdził, że USA nie zwróciły się do Bagdadu z prośbą, by baza wojsk USA w Iraku miała być wykorzystywana do "obserwowania Iranu".

- Powinni skupić się na walce z terroryzmem, a nie na innych sprawach - dodał.

W Iraku stacjonuje obecnie ok. 5 tys. żołnierzy USA, którzy szkolą, doradzają i asystują irackim siłom bezpieczeństwa, które prowadzą walkę przeciwko Daesh. Dżihadyści od roku nie kontrolują już żadnej części Iraku.

Trump w rozmowie z CBS News stwierdził, że po wycofaniu kontyngentu wojsk USA z Syrii, żołnierze z bazy w irackiej prowincji Al-Anbar będą zajmować się nowymi zadaniami - wśród których wymienił "ochronę Izraela" i "obserwowanie Iranu".

- Wydaliśmy fortunę na budowę tej niesamowitej bazy. Możemy ją więc zachować - stwierdził.

- A jednym z powodów, dla którego chciałbym ją zachować, jest to, że chciałbym trochę podpatrywać Iran ponieważ Iran jest rzeczywistym problemem - dodał Trump.

Na pytanie czy żołnierze stacjonujący w Iraku mogliby zostać wykorzystani do ataku na Iran Trump odparł: Wszystko czego chcę, to móc się przyglądać.

Słowa te wywołały oburzenie w Iraku. - Nie obciążajcie Iraku własnymi problemami - mówił prezydent Saleh. - US jest wielką potęgą, ale nie powinna narzucać swoich priorytetów politycznych. To my tu żyjemy - dodał.