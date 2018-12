Trump: Porozumienie klimatyczne nie służy Paryżowi

Od połowy listopada żółte kamizelki protestują we Francji. Do fali protestów doszło w związku z planami rządu zmierzającymi do podwyższenia podatku paliwowego, co doprowadziłoby do wzrostu cen paliw - głównie oleju napędowego. Rząd po dużych demonstracjach w Paryżu z 1 grudnia wycofał się z planu podwyżki podatku, ale 8 grudnia w Paryżu znów doszło do protestów: ich uczestnicy chcą podniesienia płacy minimalnej, część z nich domaga się też dymisji prezydenta Emmanuela Macrona.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.