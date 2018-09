Artykuł o "ruchu oporu" wobec Trumpa napisał jego zięć? U.S. Embassy Jerusalem (DSC_3121) [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

To Jarred Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, mąż córki Trumpa, Ivanki, może być autorem niepodpisanego artykułu w "New York Times", w którym przedstawiciel prezydenckiej administracji pisze o tym, iż wobec Trumpa działa w Białym Domu "cichy ruch oporu", a należący do niego urzędnicy sabotują niektóre decyzje prezydenta USA - pisze publicysta "Washington Post".