Policja nie chce na siłę ścigać obywateli

W Szczecinie np. pewna rodzina została zgłoszona na policję, ponieważ podobno liczba osób na świątecznej kolacji była niezgodna z prawem. Zawiadomienie złożyli „życzliwi" sąsiedzi. Funkcjonariusze udali się na interwencję. Okazało się, że był to fałszywy alarm, a liczba osób przy wigilijnym stole była zgodna z przepisami. Było to jedyne takie doniesienie w tym regionie.

Za łamanie obowiązujących obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym policja może ukarać pouczeniem, mandatem karnym do 500 zł, a także sporządzić wniosek o ukaranie do sądu lub notatkę do służb sanitarnych. Te w drodze decyzji administracyjnej mogą nałożyć karę do 30 tys. zł. Jest ona wykonalna natychmiast, czyli po upływie siedmiu dni od wydania decyzji. O ewentualny zwrot obywatel musi walczyć przed sądem. Może to zająć nawet kilka lat.