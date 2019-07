Dopalacze: nowe narkotyki zabijają skuteczniej

Najwięcej, bo aż 67 zgonów z powodu nowych narkotyków zanotowano w woj. śląskim. Drugie na liście jest województwo łódzkie z 16 zgonami. Po jednym zanotowano w Warmińsko-Mazurskim i Małopolskim, a cztery w Opolskiem. Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w GIS, mówi jednak, że może to wynikać z faktu, że na Śląsku i w Łódzkiem znajdują się największe ośrodki leczenia zatruć, do których trafiają ich ofiary.

W 2018 r. do rejestru interwencji medycznych, wprowadzonego nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgłoszono 4260 przypadków związanych z zatruciem nowymi narkotykami lub jego podejrzeniem. Najwięcej w województw śląskim (1117), łódzkim (1094) i mazowieckim (304), a najmniej w opolskim (16), podkarpackim i podlaskim (po 52). Liczba zgonów z powodu dopalaczy w 2018 r. jest aż o 135 przypadków większa niż rok wcześniej. Jak jednak tłumaczy główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, wynika to z nowych źródeł danych. Dzięki nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 20 lipca 2018 r. i porozumieniu GIS z Prokuraturą Krajową zmienił się system weryfikacji zgonów. Dotychczasowe dane pochodziły głównie z informacji od szpitali i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2018 r. do analiz włączono dane Prokuratury i zakładów medycyny sądowej.