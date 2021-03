"Nie obsługujemy policjantów" bez kary

Akcja wywoła falę komentarzy w serwisach społecznościowych w internecie. Część internautów ją poparła, ale spory jest odsetek krytycznych opinii. Wielu internautów pyta, co właściciele restauracji zrobiliby, gdyby faktycznie potrzebowali pomocy policji. Właściciel odpowiedział, że policja nigdy mu nie pomogła.

- Jakieś 2,5 roku temu zgłosiłem uszkodzenie mojego mienia policji. Do tej pory nie dostałem informacji nawet o umorzeniu śledztwa, a co dopiero o wyniku - mówi restaurator serwisowi torun.naszemiasto.pl. - Jeśli mam na kogoś liczyć, to jedynie na siebie - dodaje.