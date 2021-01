Koronawirus: niewiele kar za łamanie obostrzeń w sylwestra - statystyki policji

Stołeczna Komenda Policji informuje „Rz", że w czasie nocy sylwestrowej wylegitymowano 340 osób, z czego większość to także kierujący. Policja wystawiła im 26 mandatów. Po zabawie sylwestrowej do sądu skierowanych zostanie 57 wniosków o ukaranie. Kolejne trzy trafią do sądu do spraw nieletnich. Sanepid, który może nałożyć karę do 30 tys. zł, dostanie zaś od policji 63 notatki.