Kolejny akt oskarżenia przeciwko byłemu senatorowi Józefowi Piniorowi

Były Senator RP VIII kadencji - Józef Pinior, jego asystent podający się za dyrektora biura senatorskiego oraz czternaście innych osób odpowiedzą przed Sądem za popełnienie licznych przestępstw, w tym o charakterze korupcyjnym - informuje Prokuratura Krajowa.

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu 28 grudnia 2018 roku skierował do Sądu Rejonowego Warszawa – Śródmieście w Warszawie akt oskarżenia w tej sprawie.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, były senator Platformy Obywatelskiej został oskarżony łącznie o pięć czynów popełnionych w latach 2013 – 2015. Zarzucano mu doprowadzenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 5.000 złotych. Jak podaje PK, czynu tego dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z Michałem Sz. Zawarł z nim umowę o dzieło na mocy której miał przeprowadzić cykl wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jak ustalili prokuratorzy wykłady te nie zostały przeprowadzone, natomiast były senator uzyskał z tego tytułu wynagrodzenie.

Ponadto były parlamentarzysta został oskarżony o cztery czyny, które polegały na złożeniu w latach 2013 – 2015 fałszywych oświadczeń majątkowych zawierających nieprawdziwe dane, co do zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że Józef Pinior nie wykazał w oświadczeniach w 2013 i 2014 roku pożyczek w wysokości po 40 tysięcy złotych. Natomiast w dwóch oświadczeniach z 2015 roku nie podał trzech pożyczek w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych.

Asystent senatora - Jarosław W. - został oskarżony łącznie o dwanaście czynów w tym o jedenaście o charakterze korupcyjnym oraz o oszustwo, których dopuścił się w okresie od sierpnia 2014 roku do kwietnia 2016 roku we Wrocławiu i w Warszawie. Oskarżony powoływał się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, takich jak: Urząd Miejski we Wrocławiu, Urząd Miasta Jeleniej Góry, Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, Zarząd Transportu Miejskiego dla Miasta Stołecznego Warszawy, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu i inne.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że Jarosław W. podjął się pośrednictwa w załatwieniu prowadzonych przez te instytucje spraw w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 100 tysięcy złotych.

Pozostałe trzynaście osób zostało oskarżonych o udzielnie Jarosławowi W. korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu prowadzonych przez powyższe instytucje spraw.