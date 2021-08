Fogiel: Podwyżki dla polityków? Prezydent Duda wykazał się propaństwową postawą

Zdaniem posła PiS „na podwyżki dla polityków nigdy nie ma dobrego czasu”. - Pamiętam, kiedy ten temat pojawił się w 2016 roku - wówczas nie było pandemii, ale i tak słyszeliśmy, że to nie jest dobry czas. Prezydent Andrzej Duda wykazał się tutaj propaństwową postawą, wiedząc, że to na pewno nie przyniesie mu popularności, ale uznał, że jeśli państwo ma działać sprawnie, jeżeli chcemy, żeby do pracy w resortach przychodzili najlepsi lub chociaż rozważali to jako ścieżkę kariery, jeżeli chcemy, żeby jakość klasy politycznej rosła, to takie decyzje trzeba było podjąć - przekonywał.

Fogiel ocenił, że obniżenie pensji posłów w 2018 roku, po aferze z nagrodami dla ministrów w rządzie Beaty Szydło, było reakcją na „zupełnie histeryczną reakcję opozycji” i odpowiedzią „na spowodowane tym oczekiwanie społeczne”. - Wówczas kierownictwo PiS uznało, że wszystkim należy się zimny prysznic. Pamiętajmy, że w ostatnim czasie wiele się zmieniło - mam na myśli globalne wzrosty wynagrodzeń - mówił.

- Argumenty pojawiające się w przestrzeni publicznej, że „politycy myślą tylko o sobie” są nie do końca trafne. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę, mówiliśmy, że naszą ambicją jest to, żeby zarobki Polaków rosły. Przypomnę, jak byliśmy odsądzani od czci i wiary za szybkie podnoszenie pensji minimalnej (...) Okazało się, że można, a to pociągnęło za sobą podwyżki płac w innych sektorach - tłumaczył Radosław Fogiel.