Sondaż: Czy PiS ograniczy nepotyzm uchwałą?

Podczas niedawnego kongresu Prawo i Sprawiedliwość przyjęło uchwałę ograniczającą nepotyzm. "Współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa" - czytamy w niej.

Zakaz obejmuje współmałżonków, dzieci, rodzeństwa oraz rodziców. Jest jednak wyjątek.

Przepisy "nie obejmują osób, które zostały 'zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Precyzując ten ostatni zapis politycy PiS podkreślają, że chodzi - co do zasady - o sytuacje, w których mąż lub żona osoby zatrudnionej w radzie nadzorczej spółki Skarbu Państwa zostanie posłem bądź senatorem, a także sytuacje, gdy w związku z wyborem do Sejmu czy Senatu dany polityk musi zmienić miejsce zamieszkania, a jego małżonek musi znaleźć zatrudnienie w nowym miejscu.

Donald Tusk, p.o. przewodniczący PO odnosząc się do tego zapisu stwierdził, iż stanowi on, że bliscy parlamentarzystów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa "chyba, że bardzo chcą".

Z kolei Paweł Kukiz, lider Kukiz'15, chwalił PiS za to, że partia ta jako pierwsza dostrzegła problem nepotyzmu, i to we własnych szeregach.