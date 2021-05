PiS przedstawił swój nowy plan "Polski Ład"

- Podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł - powiedział Jarosław Kaczyński. - Drugi próg podatkowy wzrośnie z dzisiejszych 85 tys. zł do 120 tys.

Jako pierwszy wystąpił prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński: - Wierzymy w rozsądek Polaków i dlatego przedstawiamy Polski Ład. Przez ostatnie pięć lat Polska działała sprawnie i się rozwijała i to na dwa sposoby: gospodarczo, w dobrym tempie i jednocześnie rozwijała się społecznie. Wzrosły płace, ograniczono nędzę, zmniejszyły się dystanse społeczne. Teraz trzeba wyciągnąć coś, co jest znakiem firmowym Zjednoczonej Prawicy: politykę społeczną.

Jako drugi głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. Wyraził nadzieję, że koronawirus odstępuje i że można będzie przystąpić do przywracania normalności. Zapowiedział, zaplanowane w ramach rządowego "Polskiego Ładu" zmiany w pięciu filarach.

Pierwszy filar to służba zdrowia. "Tutaj oprzemy się o nowe źródła finansowania", powiedział premier. Wymienił plan darmowej profilaktyki 40+, usprawnienia nocnej pomocy lekarskiej, stworzenia centrum obsługi pacjenta oraz zniesienia limitów u specjalistów.



Filar drugi "to bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Wprowadzamy rozwiązanie, które postawi nas ponad wiele państw Europy Zachodniej i to kwota wolna od podatku o wysokości 30 tys. zł. Morawiecki zapowiedział podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł.



Premier wspomniał też o działaniach prodemograficznych. "Oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy kolejny komponent. To 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dzieci - do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia".

Filar trzeci to "emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku i lepsze życie dla naszych seniorów".

Czwarty filar to polityka mieszkaniowa. Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" przy kredycie mieszkaniowym, dofinansowanie dla korzystających z budownictwa społecznego i uproszczenie przepisów przy budowie małych domów mieszkalnych - to propozycje rządowego Polskiego Ładu.



Premier zapowiedział uwolnienie rynku nieruchomości, umarzanie części kredytu mieszkaniowego dla rodzin wielodzietnych. "Zagwarantujemy wkład własny do nawet do 40 proc. wartości mieszkania, co pozwoli na szybką decyzję o kupnie mieszkania".

Piąty filar to inwestycje. Premier zapowiedział utworzenie funduszu polskich inwestycji wielkości kilkudziesięciu miliardów zł rocznie. W kwestiach kwestiach infrastruktury zapowiedział powstanie 2,5 tys. nowych km dróg i autostrad do 2030 r. Zapowiedział też wprowadzenie dostępnej sieci 5G, finansowanie czystej energii i tańszą energię dla domów.



Premier Morawiecki mówił też o działaniach na rzecz rozwoju wsi.

Podkreślił też, że rodzice mają prawo wychowywać dzieci według swojej wiary i przekonań: "Za 5-10 lat to może być Polska, gdzie będziemy pielęgnować nasze polskie tradycyjne zasady. Nie musimy być skazywani na przyjmowanie zachodnich mód" - mówił.

Po wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego na scenie pojawili się także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, prezes Porozumienia Jarosław Gowin oraz prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i wspólnie podpisali deklarację programową.