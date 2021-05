Fundusz Odbudowy: Dlaczego Kaczyński poparł poprawkę opozycji? PAP, Rafał Guz

- To jest możliwe, mam nadzieję, że te dwa lata dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy umożliwią taką sytuację - mówił w Sejmie wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki, pytany o to czy wierzy, że do kolejnych wyborów PiS znów pójdzie w formule Zjednoczonej Prawicy, z Solidarną Polską i Porozumieniem.