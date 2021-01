PiS nie ukarze Jadwigi Emilewicz. "Przeprosiła"

Na początku stycznia pojawiły się doniesienia medialne, że trzej synowie byłej minister rozwoju Jadwigi Emilewicz brali udział w zgrupowaniu narciarskim w powiecie tatrzańskim. Licencje, które - po tym, jak rząd z uwagi na epidemię koronawirusa zamknął stoki - by ich do tego uprawniały miały się pojawić w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po tym, jak dziennikarze o nie spytali.

Przewodniczący komisji licencyjnej PZN Jakub Michalczuk powiedział wówczas, że jeżeli nazwiska nie widać w systemie PZN, to dany zawodnik nie ma licencji. Według doniesień, w chwili korzystania ze stoku żaden syn polityk nie miał aktualnej licencji.

W rozmowie z Interią była minister rozwoju przyznała, że jej zachowanie było niestosowane. - To nie jest żadne usprawiedliwienie, ale pomyślałam, że skoro przez te ostatnie pięć lat spędzałam tak bardzo mało czasu z dziećmi, a wszystko jest zgodne z przepisami, to mogę jechać. Niestety, nie zadałam sobie pytania, czy to wypada - powiedziała Emilewicz.

O reakcją klubu PiS zapytano szefa Komitetu Wykonawczego partii Krzysztofa Sobolewskiego. Jego zdaniem dużym błędem było złamanie obostrzeń.

- Przeprosiła za to i tej kwestii, w tej chwili, z tego co wiem, to władze klubu nie przewidują dalszych działań - poinformował Sobolewski w rozmowie z Radiem Wnet.

Sobolewski podkreślił jednocześnie, że Emilewicz nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.