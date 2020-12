Zbigniew Kuźmiuk ws. budżetu UE: Nie tracimy żadnych pieniędzy European Union 2020 - Source : EP/ Emilie GOMEZ

- Mówi się, że jeżeli będzie weto, to nie będzie pieniędzy unijnych. Jest to nieprawda. Funkcjonuje mechanizm prowizorium budżetowego. W 2021 roku realizowany będzie identyczny budżet, jak w 2020 roku, a jest on bardzo korzystny dla Polski - powiedział Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS, komentując polsko-węgierski sprzeciw dotyczący powiązania mechanizmu praworządności z wypłatą funduszy unijnych.