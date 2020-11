PiS może stracić większość. Poseł: Odchodzę z partii

Lech Kołakowski stwierdził, że decyzję o odejściu z Prawa i Sprawiedliwości podejmuje z bólem.



Wraz z Kołakowskim z PiS może odejść grupa posłów. - Zapraszamy innych parlamentarzystów do wejścia do koła - oświadczył polityk.



Czy rząd Zjednoczonej Prawicy straci większość w Sejmie? - Jeżeli dojdzie do rejestracji koła, prawdopodobnie PiS utraci większość rządową - stwierdził Lech Kołakowski.



Tłumaczył, że czarę goryczy przelała ustawa o ochronie zwierząt. Tzw. piątkę Kaczyńskiego nazwał bublem prawny, który nie został dobrze przygotowany. Kołakowski mówił też, że wiele złego działo się w strukturach partii.

