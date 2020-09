Jarosław Gowin: Przyspieszone wybory? Nie tego teraz potrzeba Polsce Rzeczpospolita/ Jerzy Dudek

Lider Porozumienia Jarosław Gowin nie chciał komentować słów szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który zapowiedział możliwość samodzielnego startu w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. - Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory, to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne - powiedział Gowin.