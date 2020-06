Czarnek: Porównanie opozycji z Targowicą momentami obrażałoby nawet Targowicę

Czarnek w Radiu Maryja przekonywał, że opozycja „próbowała dokonać zamachu konstytucyjnego, nie bacząc na interesy państwa polskiego”. - Ewidentnie opozycja dążyła do tego, żeby doprowadzić do sytuacji, w której 7 sierpnia nie będzie w ogóle prezydenta w Polsce. To by wywołało kosmiczny chaos ustrojowy – nie miałby kto podpisywać ustaw, nie miałby kto sprawować funkcji głowy państwa, państwo polskie byłoby wtedy tylko państwem teoretycznym i niesprawnym. Ale to jest cała polityka opozycji, którą widzimy od kilku lat. W niektórych momentach porównanie z Targowicą obrażałoby nawet Targowicę - mówił.

