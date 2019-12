Donald Tusk: PiS rozpoczyna ostateczną batalię

- To jest kolejny, bardzo niepokojący, etap wojny nie tylko z polskimi sędziami, bo przecież mamy do czynienia z akcją solidarności ze środowiskiem sędziowskim także ze strony polskich adwokatów - ocenił, cytowany przez portal tvn24.pl.

Były szef RE powiedział, że rozmawiał w tej sprawie z prokuratorami, który prosili o wsparcie w tej sprawie. Wyjaśnili, że chcą pozostać niezależni od "złe i cynicznej machiny, jaką PiS dziś zorganizował".

- Z powodów, o których by można było długo mówić i nie są to dobre powody, PiS postanowił rozpocząć batalię ostateczną przeciwko polskiemu sądownictwu - i to jest ten moment, kiedy bezwzględnie trzeba stanąć w obronie niezależnego polskiego sądownictwa, bo naprawdę skończy się to bardzo źle - dodał.