Macierewicz wzywa do rozliczenia „do końca” stanu wojennego

- Jednym z najważniejszych zadań obecnego parlamentu, jednym z najważniejszych zadań PiS jest wyeliminowanie całego spadku po tym straszliwym wydarzeniu. Ciągnie się za nami to brzemię stanu wojennego. Nigdy do końca nie rozliczono tej największej zbrodni, jaką wykonano na narodzie polskim po okresie stalinowskim, ponieważ niestety wtedy, kiedy mieliśmy taką możliwość, to nie rozliczyliśmy do końca stanu wojennego - przekonywał poseł PiS.

Macierewicz stwierdził, że „dzisiaj trzeba to zrobić”. - Jeśli tego nie zrobimy, to coraz większy chaos wewnętrzny w Polsce będzie panował, bo nie ma wątpliwości, nie ma cienia wątpliwości, że postkomuniści oraz ich koalicjanci z tzw. formacji obywatelskiej, pseudoobywatelskiej, są gotowi zrobić wszystko, żeby bronić tamtego spadku, żeby bronić tamtego dorobku, żeby bronić ludzi, którzy później, po Okrągłym Stole, dorobili się na Okrągłym Stole, na naszym przyzwoleniu, na korzystaniu z fruktów, z owoców stanu wojennego - mówił były szef MON.