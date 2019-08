Krystyna Pawłowicz: Niech Dulkiewicz ze swą świtą pada na kolana

- Sugestie, jakoby władze Gdańska chciały naruszyć godność ofiar II wojny światowej, są absurdalne i nieprawdziwe - odpowiedziała prezydent miasta.

- Oburzające i niedopuszczalne jest wzniecanie kolejnego frontu wojny polsko-polskiej dla uzyskania wymiernych korzyści politycznych - dodała.

Do sprawy wróciła posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "Śmierć II RP z rąk Niemców to dla Dulkiewicz powód do "radości". Skoro "złe słowo Polaka było skierowane przeciw Niemcowi", to Niemiec miał prawo "odwinąć się" Polakowi...I z sukcesem "odwinął się"... Niemiec zamordował 6 milionów Polaków. Jest powód do radości w zniemczałym Gdańsku" - napisała na Twitterze.

"I co, pani Dulkiewicz, to jest to "złe słowo Polaka przeciw Niemcowi"? Niech pani ze swą świtą pada dziś na kolana i błaga ofiary swego "Niemca" o ich wybaczenie za kpiny z niemieckich zbrodni na Polsce i Polakach! Powstańcy Warszawscy, Polacy, Czekamy!" - dodała.