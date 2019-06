Nie tylko Brejza. Kaczyński pozywa Platformę Obywatelską

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pozywa Platformę Obywatelską i jej posłów za łączenie go z aferą dotyczącą spółki Srebrna.

Posłowie Platformy Obywatelskiej otrzymali odpisy postanowień z Sądu Okręgowego w Warszawie. Dokumenty dotyczą sprawy "z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Platformie Obywatelskiej RP, Krzysztofowi Brejzie, Cezaremu Tomczykowi, Marcinowi Kierwińskiemu o ochronę dóbr osobistych".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości pozywa za łączenie go z aferą dotyczącą spółki Srebrna.

Obrońcą Krzysztofa Brejzy będzie jego małżonka. "Jarosław Kaczyński pozywa Krzysztofa Brejzę za udział w konferencji i stawianie pytań w sprawie Srebrnej . Ten sam człowiek, który swoich oponentów wyzywa od zdradzieckich mord, kanalii, zarzuca udział w śmierci brata, mówi o ojkofobach i elementach animalnych. Jego uraża pytanie" - napisała na Twitterze.

"My jednak będziemy pytać dalej. Skoro prok. Śpiewak nie chce przesłuchać Kaczyńskiego w prokuraturze, to mam nadzieję, że my to uczynimy, przed sądem cywilnym. Powód we własnej sprawie chyba zechce zeznawać?" - dodała.