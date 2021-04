Mimo zniesienia obowiązku posiadania przy sobie dokumentów, lepiej zabrać je z domu

– Kij ma dwa końce – mówi „Rz" Andrzej Łukasik z Polskiego Towarzystwa Kierowców. I wyjaśnia: kierowca nie musi mieć przy sobie tych dokumentów, ale kiedy dojdzie do stłuczki, pokrzywdzony najczęściej wzywa policję. Nie ma bowiem informacji o samochodzie i jego ubezpieczeniu. Niechętnie więc spisuje oświadczenie. Podobnie, gdy sprawca nie będzie miał prawa jazdy. Tymczasem, gdy na miejsce zdarzenia wzywana jest drogówka, winny najczęściej zostaje ukarany mandatem za jego spowodowanie, a nie za brak dokumentów.

– To nie jest korzystne dla kierowców – mówi Andrzej Łukasik. I dodaje, że gdyby policja obligatoryjnie nie wręczała mandatu winnemu stłuczki, można byłoby mówić o prawdziwym udogodnieniu dla kierowców. Ale to trudne do osiągnięcia.