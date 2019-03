Policyjna drogówka będzie kontrolowała quady

Lekkie i ciężkie czterokołowce opanowały drogi i turystyczne szlaki. Łamanie prawa uderzy prowadzących po kieszeni. Mundurowi sprawdzą uprawnienia, stan pojazdów i tereny, po których jeżdżą.

Dziewięciolatek na quadzie wjeżdża pod koła samochodu i dwa dni później umiera w szpitalu – to tragiczne zdarzenie sprzed kilku dni. Wraz z wiosną i sezonem komunijnym na drogach pojawi się dużo więcej czterokołowców – tych większych i mniejszych. Podczas specjalnych akcji policja wzmaga kontrole kierowców takich pojazdów.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Prawo jazdy na quada - kto może kierować quadem

W grę wchodzi sprawdzenie uprawnień kierujących, a także stanu technicznego quada. Jednak nie tylko. Policja wystawia też mandaty za jazdę nimi w terenach niedozwolonych do poruszania się pojazdami mechanicznymi.

– Wiosną i latem szczególnie przyglądamy się tym pojazdom na drogach – potwierdza Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. I apeluje do rodziców, którzy zamierzają kupić quada dziecku, by najpierw przygotowali je do wyruszenia na drogę, zadbali o kurs i zdobycie uprawnień.

– Wprowadzenie precyzyjnych zasad korzystania z takich pojazdów było konieczne – tłumaczy Kobryś. Stąd obowiązkowy kurs w ośrodku szkolenia kierowców i egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Uzyskuje się na nim kategorię AM. Starać się o nią może młodzież w wieku od 14 lat. Jeździć quadem można tylko w kasku, warto też mieć kamizelkę odblaskową. Tak rzecz się ma w przypadku czterokołowców lekkich. Przybywa jednak quadów cięższych, o większych silnikach. Do prowadzenia takiego quada potrzeba przynajmniej kategorii B1.

Policja działa także na drugim odcinku. W wielu rejonach kraju służby leśne i Straż Parku zgłaszają funkcjonariuszom zjawiska nielegalnych rajdów, wycieczek itd., wykonywanych quadami, często bez tablic rejestracyjnych. A to uniemożliwia identyfikację sprawców naruszeń. Według policjantów las i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i lekceważą obowiązujące przepisy. Mając to na uwadze, policja działa prewencyjnie. W takich rejonach kontrolowani są też kierujący pojazdami przewożącymi quady na skrzyni ładunkowej lub przyczepie.

Sypią się mandaty: wjazd quadem do lasu lub na szlak turystyczny może się skończyć karą nawet 5 tys. zł.

Wadowicka policja cyklicznie prowadzi „Akcję quady". Ma ona na celu ochronę przyrody, ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz eliminowanie z ruchu pojazdów silnikowych poruszających się po terenach leśnych w miejscach niedozwolonych. Większość takich wykroczeń sygnalizują sami mieszkańcy na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.