Wojciech Hermeliński: Przed sądami spora praca w związku z zastrzeżeniami do głosowań

Jednym z zarzutów PIS do wyboru senatorów opozycji jest znaczna liczba podwójnych krzyżyków na kartach wyborczych. Jak sprawdzić, czy nie doszło do fałszerstwa?

Nie wiem, czy sędziowie czują się na siłach, by to stwierdzić, czy będzie potrzebny biegły od pisma. Wszystko to zabierze sporo czasu.

Nie jestem już szefem PKW, ale nie widzę nieprawidłowości, a same protesty to nic nadzwyczajnego. Mieliśmy natomiast już wcześniej sygnały, że wpływ TVP jest zbyt przemożny w forsowaniu kandydatów ze strony rządowej, co w mojej ocenie mogło mieć jakiś wpływ na wynik głosowania, ale trudno to zważyć.