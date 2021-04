Długi ogon COVID-19. Pracownicy szybko nie wrócą do biura

— Minie ładnych parę lat, zanim rzeczywiście dowiemy się, jaki wpływ na rynek nieruchomości miała pandemia koronawirusa — mówi Soren Thorup Sorensen, prezes Kirkbi, funduszu należącego do rodziny właścicieli Lego. Aktywa Kirkbi to 20 mld dolarów, a ich część została zainwestowana na rynku nieruchomości.

Sorensen nie ma wątpliwości: — Nieprędko ludzie wrócą do biur i będą stamtąd pracować, tak jak to było przed pandemią. I jeszcze nie wiem, jak ta zmiana sytuacji wpłynie na rynek nieruchomości. Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli poczekać kilka lat — mówił w rozmowie z Associated Press.

Jak wynika z danych firmy analitycznej Metrikus tej chwili w dużych europejskich i amerykańskich miastach biura są zajęte w najlepszym razie w ok. 30 procentach w porównaniu z ich wypełnieniem sprzed pandemii. Natomiast niektóre wyniki badań pokazują, że pracownicy są bardziej efektywni, jeśli wykonują swoje zadania w domu, a nie w biurze. — W tej chwili Kirkbi analizuje, jak przedstawia się sytuacja na poszczególnych rynkach, jak wyglądają proporcje tych, co do biur już wrócili, do tych, którzy nadal pracują z domu — dodaje Thomas Lau Schleicher, wiceprezes Kirkbi ds. inwestycyjnych.

Inwestycyjny portfel Kirkbi z rynku nieruchomości ma wartość 1,4 mld dolarów, na co składają się powierzchnie biurowe w Kopenhadze, Londynie, Monachium i Hamburgu, oraz w kilku miastach szwajcarskich. W 2020 wartość tych aktywów zwiększyła się o 3 proc. Zdaniem Sorensena, jeśli dojdzie ostatecznie do spadku cen, bo pracownicy do biur już nie będą wracać, to nie będzie to dotyczyło najlepszych lokalizacji.