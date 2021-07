Oddać ludziom to, co zabrała im pandemia - nowe przepisy o pandemicznych świadczeniach dla rodzin

Osoby, których dochód obniżył się ze względu na Covid-19, będą mogły to uwzględnić przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, starając się o wsparcie na nadchodzący okres zasiłkowy (2020/2021). Takie zmiany wprowadza wchodząca właśnie w życie nowelizacja ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Zdaniem Ministerstwa Rodziny to niezbędne, bo prawo do świadczeń będzie ustalane na podstawie dochodu z 2020 r., tj. z roku, w którym rozpoczęła się pandemia.

Jako dochód utracony nowela wymienia też utratę dodatku solidarnościowego. Może on też stanowić dochód uzyskany. To wynoszące 1400 zł świadczenie, wypłacane maksymalnie przez trzy miesiące tym, którzy stracili pracę w związku z pandemią.

Zgodnie z nowelizacją gminy same uzyskają dane podatkowe niezbędne do ustalenia dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

– Do tej pory osoby rozliczające się na kartę podatkową lub ryczałtem musiały przynieść zaświadczenie z urzędu skarbowego. Z udogodnień korzystają już pozostali podatnicy, którzy tylko po utracie lub uzyskaniu dochodu muszą go udokumentować, przedkładając zaświadczenie lub (samozatrudnieni) oświadczenie – wyjaśnia Edyta Ciesielska.

Zgodnie z prawem do obliczania dochodu rodziny brany jest ten z poprzedniego roku. Jeśli jednak w dniu ustalania prawa do świadczenia jest on nieaktualny, bo sytuacja rodziny się pogorszyła, to w przypadkach określonych w ustawie dochodu utraconego nie bierze się pod uwagę. Jeśli zaś sytuacja materialna poprawiła się, dochód z poprzedniego roku powiększa się o uzyskany.