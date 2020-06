Tarcza antykryzysowa: trzeba się będzie śpieszyć, żeby dostać dodatek solidarnościowy

Zwolnieni z etatu będą mieli tydzień na złożenie wniosku w ZUS, i do tego tylko elektronicznie.

Nawet pół miliona osób może być uprawnionych do wypłaty świadczenia w wysokości trzy razy po 1400 zł za czerwiec, lipiec i sierpień. Poniżej dalsza część artykułu

Senat uchwalił poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym i już w piątek zajmie się nimi Sejm. Nowe przepisy będą mogły wejść w życie za kilka dni.

Zainteresowani wypłatą dodatku będą musieli szybko złożyć wniosek za czerwiec. W myśl nowych przepisów świadczenie przysługuje nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Oznacza to tyle, że osoby zainteresowane wypłatą za trzy miesiące wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą musiały złożyć najpóźniej do wtorku 30 czerwca. A nowe przepisy wejdą prawdopodobnie w życie w okolicach 22 czerwca. Będzie więc na to mało czasu.

Łagodniejsze warunki Kto ma prawo do tego świadczenia?

W myśl ustawy uchwalonej przez Sejm 4 czerwca prawo do dodatku będzie miała każda osoba, która w tym roku przepracowała na etacie co najmniej 60 dni i podlegała z tego tytułu pod ubezpieczenia społeczne. Drugim warunkiem uzyskania prawa do świadczenia jest to, że po 15 marca taka osoba została zwolniona z pracy za wypowiedzeniem lub umowa, na podstawie której była zatrudniona, dobiegła końca.

Warunki uzyskania prawa do tego świadczenia zostały mocno zmienione w Sejmie . Inny był bowiem projekt, jaki wyszedł z rąk autora zmian – prezydenta RP Andrzeja Dudy. W pierwotnej wersji przewidywał on warunek pracy na etacie przez co najmniej 90 dni i zwolnienie lub rozwiązanie umowy po 31 marca 2020 r. Po zmianach prawo do tego świadczenia zyska znacznie więcej osób.

Elektroniczna procedura Co ważne, wnioski w sprawie wypłaty dodatku będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, „za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym".

Oznacza to, że ZUS nie będzie przyjmował tych wniosków na papierze, lecz wyłącznie online. Nie ma także mowy o wypłacie tego świadczenia w gotówce, ponieważ będzie ono mogło być przelane wyłącznie na konto uprawnionego.

Aktywni dostaną tylko część Przepisy o dodatku solidarnościowym wejdą w życie pod koniec miesiąca, więc wiele osób, które podjęły choćby niewielką aktywność zawodową na początku czerwca, może stracić prawo do tej wypłaty.

– Po stracie etatu w jednej z sieci sklepów sportowych z końcem marca odwiesiłam moją działalność gospodarczą i nie wiem teraz, czy dostanę dodatek za czerwiec, gdy prowadziłam swoją firmę – zastanawia się Sandra P., warszawska trenerka pływania i instruktorka jogi.

W myśl ustawy prawo do dodatku nie przysługuje osobie, która ma ubezpieczenie z innego tytułu, np. nowego etatu, działalności gospodarczej czy zlecenia. Chociaż nie wynika to wprost z przepisów, będą oni mogli liczyć choć na część tego świadczenia za czerwiec, o ile w trakcie miesiąca zawieszą działalność gospodarczą lub skończy im się zlecenie.

– Zgodnie z nowymi przepisami 1400 zł dodatku solidarnościowego przysługuje za cały miesiąc kalendarzowy. Jeśli więc ktoś przez część miesiąca prowadził działalność lub zarabiał na zleceniu, będzie mógł starać się o wypłatę części tego dodatku, za okres gdy po zawieszeniu działalności lub zakończeniu zlecenia nie był już ubezpieczony – tłumaczy dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim.