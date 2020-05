Zasiłek opiekuńczy: rząd podał, do kiedy rodzice dostaną pieniądze

- Rząd zdecydował się na to, żeby dać możliwość samorządom uruchomienia przedszkoli i żłobków, ale jednocześnie rząd podjął decyzję, by w przypadku, gdy samorząd nie zdecyduje się na otwarcie żłobka i przedszkola, będzie nadal wypłacane świadczenie opiekuńcze dla osób, które do tej pory miały takie prawo. Nowe rozporządzenie, które zostało przyjęte przez Radę Ministrów, zakłada również, że w przypadku, gdy żłobek albo przedszkole będzie otwarte i nawet będzie możliwość kierowania dziecka do opieki, to w przypadku, gdy rodzic podejmie decyzję, że samodzielnie kontynuuje opiekę, to nadal będzie miał wypłacane świadczenie opiekuńcze - powiedział Piotr Müller Polskiemu Radiu.

